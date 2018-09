Bedonia, il 100% degli studenti trova lavoro. Ulivi, prima campanella a S.Francisco

Dopo le vacanze estive torna in edicola con la Gazzetta al mercoledì l'inserto dedicato alla scuola: due pagine realizzate dai ragazzi, insegnanti e presidi sui loro progetti, assemblee, gite e riflessioni su temi vari. In questo primo numero: la prima campanella dei ragazzi del liceo Ulivi nella school di San Francisco; la ricerca del Marconi sugli immigrati italiani in Francia; pubblicata l'Antologia del premio Roddi: ci sono anche studenti parmigiani. E ancora, il cortometraggio del Toschi premiato al Festival di Venezia, gli studenti dell'Itis Leonardo da Vinci a lezione da Opem e Omron; allo Zappa-Fermi di Bedonia il 100% dei diplomati trova lavoro. Infine, il commento della preside Elisabetta Botti: «L'istituto comprensivo Micheli in San Leonardo? Una scuola internazionale». E se volete pubblicare articoli sull'inserto Scuola scrivete a mvaroli@gazzettadiparma.net o a scuola@gazzettadiparma.net.