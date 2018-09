Antonio Cordon è il supervisore dell'area tecnica di Hope Group, la holding che detiene la maggioranza delle quote del Parma. Da Madrid ci ha spiegato che «si sta lavorando per dare al Parma un futuro solido e sostenibile, che si baserà sulla capacità del club di autofinanziarsi e produrre valore attraverso le imprese sportive e la formazione di giovani campioni. Non ci saranno i disastrosi salti nel vuoto del passato».