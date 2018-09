Terremoto 7,5 in Indonesia: tsunami, con onde fino a 2 metri: ci sono dei morti

Lo tsunami, innescato dal forte terremoto che ha colpito l’Indonesia, si è abbattuto sulla città costiera di Palu con onde fino a 2 metri di altezza. Lo riporta la Bbc online. Secondo funzionari locali, ci sarebbero almeno cinque morti anche se non è ancora chiaro se questo dato sia riferito allo tsunami o al sisma. Il buio e le interruzioni alle reti di telecomunicazione stanno ostacolando i soccorsi e i tentativi delle autorità indonesiane di stilare un bilancio dei danni e delle vittime. Lo ha dichiarato Sutopo Purwo Nugroho, portavoce dell’agenzia nazionale per la gestione dei disastri, sottintendendo che fino a domani mattina i soccorsi saranno limitati. «Tutto il potenziale nazionale verrà dispiegato, e domattina invieremo un aereo da trasporto militare Hercules ed elicotteri per fornire assistenza nelle aree colpite dallo tsunami» ha detto Nugroho. L’aeroporto di Palu è stato chiuso almeno fino a domani. E' un terremoto di magnitudo 7.5. Nel dicembre 2004, un terremoto di magnitudo 9.1 al largo dell’isola di Sumatra, nell’ovest dell’Indonesia, causò uno tsunami che provocò 230mila morti in una decina di Paesi del sudest asiatico.