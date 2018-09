(Digital) Innovazione e creatività: Caffeina ha una nuova "casa"

Nasce la casa dell’innovazione e della creatività di Caffeina, con l’inaugurazione della nuova sede dell’agenzia specializzata nella realizzazione di progetti e campagne di digital marketing integrate. Il complesso, avveniristico e post industriale, è denominato Cubo ed è situato in via Spezia. Occupa un’area di 1300 mq divisa su due piani (“inondata” di luce naturale grazie alle pareti in vetro): 440 mq sono riservati a meeting, relax ed eventi, nell'ampio open space di 360 mq il team di professionisti, “UX Lab” dedicato a workshop e co-design, una “Innovation Room” per installazioni e prototipi di tecnologia applicata, più uno uno studio di produzione di contenuti di oltre 50 mq. "Siamo davvero orgogliosi della nostra nuova casa" hanno sottolineato i tre fondatori Henry Sichel (general manager), Tiziano Tassi (ceo) e Antonio Marella (coo). Tante le autorità presenti all’inaugurazione a partire dal sindaco Federico Pizzarotti, Annalisa Sassi, presidente dell’Unione Parmense degli Industriali e Mauro Del Rio, Chairman di Docomo Digital.