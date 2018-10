Fornovo piange Cesare Vergiati, il dentista che amava i classici

Fornovo in lutto per la scomparsa di Cesare Vergiati. Il medico dentista molto stimato in tutta la Val Taro, amava la cultura e i classici: faceva parte della mitica 3ªB del Liceo Romagnosi con Baldassarre Molossi, Luca Goldoni, Giorgio Torelli e Luigi Malerba. Da giovane medico curò anche Gino Cervi a Fontanelle, durante le riprese di «Don Camillo».