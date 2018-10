Il Parma si mangia il Genoa all'ora di pranzo e sale a 13 punti, settimo in classifica. Il solito Piatek ha illuso i padroni di casa (finora sempre vittoriosi a Marassi) ma in un quarto d'ora l'ex Rigoni, Siligardi e Ceravolo hanno ribaltato il punteggio. Primo tempo per cuori forti (Sepe respinge sulla linea, annullato gol a Criscito per fuorigioco millimetrico) e secondo tempo eroico dei crociati. Leggi commento e pagelle.