Salzano: «Piano periferie, raccoglieremo firme contro lo slittamento dei fondi»

Una raccolta di firme contro lo slittamento dei fondi deciso dal governo per il Piano periferie. Lo annuncia il capogruppo di Effetto Parma Cristian Salzano, che spiega che l'iniziativa sarà attuata proprio in quei quartieri in cui dovranno essere realizzate le opere per le quali al momento mancano i fondi: Montanara, Oltretorrente, San Leonardo e zona Paradigna.