Il liceo Ulivi premiato dal WWF per uno studio sulla biodiversità Video

Rondini, rondoni e balestrucci: specie protette molto utili all'uomo, visto che si cibano di insetti. Soprattutto in città: ecco perché serve una progettazione che tenga conto della presenza di questi uccelli. A maggior ragione quando in città di rondini non ce ne sono più. Sul tema, lo studio approfondito dei ragazzi del liceo Ulivi «Edifici viventi» ha vinto il premio nazionale del Wwf. Questo uno degli argomenti principali dell'inserto Scuola, in edicola con la Gazzetta di Parma al mercoledì. E ancora, al Bizzozero i bambini pigiano l'uva con i piedi, la Puccini ha conquistato il podio per uno spettacolo dedicato al bullismo, la donazione dei coniugi Cenci alla Scuola in ospedale, il progetto dell'istituto comprensivo Micheli sul quartiere San Leonardo, il gemellaggio dei Salesiani con la Spagna. Infine, i premi della Parmalat sui laboratori per una sana alimentazione e il libro di Laura Fruggeri «Famiglie d'oggi».

