Voglia di ballare: la mappa delle disco per l'autunno-inverno

Anche in autunno e in inverno la voglia di ballare non manca: Parmagiornoenotte, in edicola con la Gazzetta al giovedì, ha preparato per voi la mappa delle discoteche della città, della provincia e fuori provincia con tutte le differenze e i generi ballati in pista. Tanti gli appuntamenti della settimana, a cominciare dalla festa della birra di Carignano, dalle tre serate di tributo a De André e dalla rassegna jazz allo Zerbini. Grande attesa per il divertente spettacolo di domenica al teatro Pezzani con «Lupus in fabula». La coppia della settimana è quella di Arianna e Marco Santachiara, il tartarugone, mentre il locale è l'Arizona di Langhirano. Tante poi le foto delle feste. E se volete pubblicare le immagini delle vostre serate inviatele a mvaroli@gazzettadiparma.net. La prossima settimana tocca alle commesse dell'Oltretorrente.