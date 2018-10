Daniele Faggiano è un uomo che ama le sfide. Prendete l'estate appena archiviata, in mezzo al caos del caso whatsapp e con un budget non propriamente faraonico. Il direttore sportivo del Parma, nonostante le evidenti difficoltà, non ha battuto ciglio. E alla fine ha costruito una squadra che veleggia (contro tutti i pronostici ma non il suo) nei piani medio alti della serie A.