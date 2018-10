Costituito ufficialmente, oggi, il comitato per '"Parma 2020". L'atto sancisce il sostegno istituzionale al progetto e agli obiettivi del dossier per la candidatura di Parma a "Capitale Italiana della Cultura" nel 2020. A mettere la firma sotto il documento per la costituzione sono stati il sindaco della città emiliana, Federico Pizzarotti; il presidente di 'Parma, io ci sto!', Alessandro Chiesi e Annalisa Sassi, presidente dell’Unione Parmense Industriali.