I presidi: «Contenti per l'eliminazione della terza prova». I prof: «Tempistica inadeguata»

Entro la fine di ottobre si conosceranno i dettagli della nuova maturità. Per ora quel che è certo è che la terza prova sarà eliminata, così come non sarà sicura la tesina e la relazione sull'alternanza scuola-lavoro. Cambiano anche i crediti. I presidi promuovono le nuove linee guida, ma i prof sottolineano: «Tempistica inadeguata. E l'inglese rischia di essere solo una prova orale».