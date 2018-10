Allarme bomba in centro Firenze, ma è un trolley dimenticato

Falso allarme bomba a Firenze per un trolley abbandonato nella centralissima via Martelli, molto vicino a piazza del Duomo. Gli artificieri dei carabinieri sono intervenuti con il robottino per aprire la valigia, che, secondo quanto appreso, è poi risultata vuota.

La strada è stata parzialmente chiusa per oltre due ore. Tanti i turisti e i fiorentini che avevano scelto la bella giornata per fare una passeggiata in centro, che si sono fermati ad assistere all’intervento, tenuti a distanza di sicurezza dalle forze dell’ordine.