Due campionati e due derby vinti e l'ottima partenza in serie A, sono valsi a Roberto D'Aversa l'onore di un Parma Club con il suo nome. E' stato inaugurato all'osteria Posada di via Mantova in una serata che ha visto la presenza del tecnico ma anche del vicesindaco Bosi, del diesse Faggiano, di Lucarelli e Gazzola.