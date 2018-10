Approvata la manovra 2019. Esteso lo stato d'emergenza per i danni da maltempo 2017 a Parma

Il consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio per il 2019. Lo si apprende al termine del cdm sulla manovra e il decreto fiscale.

Il governo ha approvato il decreto fiscale e il decreto semplificazione. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, al termine del Cdm sulla manovra e il decreto fiscale precisando che il Draft Budgetary Plan sarà inviato a Bruxelles «entro le 24, come previsto».

«Manteniamo tutte le promesse, siamo molto soddisfatti, frutto di un lavoro meditato e di tanti incontri». Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Cdm che ha approvato la manovra e il dl fiscale

«Stanco ma estremamente soddisfatto: cominciamo a mantenere gli impegni presi gradualmente ma con coraggio. Di più non so cosa avremmo potuto inserire in una manovra non fa miracoli, non moltiplica pani e pesci ma apre opportunità di lavoro per centinaia di migliaia di giovani. Dopo 137 giorni di governo c'è da essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto». Lo dice il vicepremier Matteo Salvini al termine del Cdm.

Nella manovra si confermano quota 100 e il reddito e la pensione di cittadinanza «che partiranno nei primi tre mesi del 2019». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio al termine del cdm sulla manovra e il decreto fiscale.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 29 dicembre 2017, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 13 al 15 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena.