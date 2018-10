Domenica contro la Lazio Roberto Inglese ci sarà. E nel futuro prossimo, oltre a quella del Parma, l'ex centravanti del Chievo potrebbe vestire anche un'altra maglia: quella azzurra. Se non si fosse infortunato a Napoli, infatti, il ct Mancini lo avrebbe quasi certamente convocato per le recenti sfide contro Ucraina e Polonia. Ma è solo questione di tempo: magari già per i prossimi impegni azzurri di metà novembre contro Portogallo e Stati Uniti. Intanto i tifosi del Parma non vedono l'ora di rivederlo in campo. Leggi l'analisi tecnica di Paolo Grossi sull'importanza di un attaccante come Inglese per D'Aversa e per i compagni