Entemari di Pala, un blend che rappresenta la Sardegna

Serdiana, un borgo a Sud della Sardegna, in provincia di Cagliari. Un luogo che parla di natura, di bellezza, di territori selvaggi, ricchi di una storia lontana, del susseguirsi di civiltà e di uomini che vivevano immersi in un ambiente incontaminato, dove la vita era scandita da pastorizia, da agricoltura, da vigne e da grandi vini. E’ noto, infatti, che in questa area vi sia la più altra concentrazione di viticoltori di tutta la Sardegna. In questo paesaggio naturalistico di pianure fertili e colline affacciate sul mare, la famiglia Pala, già radicata nell’isola, nel 1950 con la prima vendemmia inizia un iter enoico che oggi, arrivati alla terza generazione sotto le mani esperte di Mario e di tutti componenti il nucleo famigliare, continua con passione, dedizione e capacità imprenditoriali a dedicarsi alla vigna e al vino con un’ottica alla tradizione sì, ma già proiettati al futuro con approcci moderni che si ritrovano nei suoi vini. Otto sono le tenute vitate che pur diversificate nella composizione del suolo e nella loro esposizione pedoclimatica permettono di produrre una rosa di vini di altissima qualità.

Tutto ciò ottenuto attraverso un lavoro tenace e continuo nel preservare quei vitigni classici che in alcune annate erano, come si suol dire, passati di moda. Vedi il vermentino, il cannonau, il bovale e il più antico di tutti, il nuragus. Tutti vini centrati sulla finezza, sull’espressività varietale, sulla freschezza, nati da un patrimonio genetico di vitigni radicati da sempre in queste terre che rendono Serdiana un territorio particolarmente vocato all’enologia conosciuto in tutto il mondo.

La gamma di etichette dell’azienda Pala è molto vasta in cui fanno da traino grandi bianchi come l’Entemari, un blend da uve Vermentino, Chardonnay, Malvasia bianca. Oro brillante nel calice, al naso profumi freschi agrumati e fruttati. Il sorso è caldo, avvolgente, fragrante, equilibrato con finale di grande piacevolezza.