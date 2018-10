E' in arrivo un weekend autunnale da vivere a Parma e provincia. E come al solito arriva l'inserto Gazzetta Weekend (nel quotidiano domani in edicola) con la "mappa" degli eventi. Ecco un "antipasto" degli appuntamenti

- Parma Comics al Wopa (sabato e domenica)

- Festa per i 10 anni del Federale (sabato)

- Seconda domenica della Fiera del tartufo di Frango a Calestano (Domenica)

- Festa del marrone a Campora (domenica)

- Fiera del tartufo di Bedonia (sabato e domenica)