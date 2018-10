Una Lazio parsa più forte passa 0-2 al Tardini piegando un buon Parma, capace di resistere per 80 minuti per poi cedere a causa di un ingenuo contropiede subito e a un'entrata irruenta di Gagliolo che ha causato un rigore. Peccato perché nel primo tempo la prova era forse stata la migliore della stagione ma gli innesti dalla panchina non hanno aiutato la squadra che era in calo fisico.