Vento fortissimo: chiusi i parchi Ducale e Cittadella. Segnalazioni di rami caduti

Per il fortissimo vento, nel tardo pomeriggio è stata decisa la chiusura dei parchi Ducale e Cittadella. L'annuncio via Twitter della Polizia municipale. Chiusa via della Villetta per rami pericolanti. Segnalati numerosi disagi sia in città che in provincia. Un ramo caduto a Castelguelfo sulla via Emilia ha danneggiato un'auto e una moto. Altre segnalazioni arrivano su rami caduti proprio lungo la via Emilia e vicino a Poviglio.

(Un albero caduto nel parco Ducale inviata da un Gazzareporter)