Il bomber della Valtaro ha fatto 250: il numero magico dei gol in carriera di «Devo 11», al secolo Andrea Devoti, ora in forza al Terre Alte Berceto che con la doppietta alla Virtus ha raggiunto il prestigioso traguardo dopo un lungo girovagare nelle sue montagne tra giovanili della Valtarese, Borgotaro, Bedonia, Albareto, Selva 2000, i sette anni al Valgotra, sempre dalla Prima in giù.