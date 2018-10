E' morto Gilberto Benetton, aveva 77 anni. Gravemente malato da tempo, era stato ricoverato alcuni giorni fa a Treviso per una polmonite, e le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate. Ha fondato, insieme ai fratelli, il Gruppo Benetton nel 1965. Era vicepresidente di Edizione Srl, la finanziaria della famiglia Benetton, di Autogrill, è consigliere del Gruppo Benetton, di Atlantia, Mediobanca, Pirelli & C. e Allianz. al 2012 era stato inserito nell’Italian Basket Hall of Fame per i successi con la Benetton Pallacanestro Treviso.

Proprio tre mesi fa era morto Carlo, il fratello più govane (Leggi).