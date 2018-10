Sondaggio - Vota e scegli quale mobilità vorresti in città

Un ampio progetto sulla mobilità finalizzato ad accrescere la qualità della vita dei parmigiani: nel giro di qualche mese cambieranno le politiche (più decise) per salvaguardare la qualità dell'aria. Ci sarà una progressiva riduzione del traffico dalle zone più congestionate di Parma e un centro storico più fruibile, in quest'ultimo caso anche per favorire il commercio e il turismo. Verrà razionalizzata la rete del trasporto pubblico e verranno individuate forme di mobilità innovative. Con un'importante novità: dal primo gennaio 2019 il Comune di Parma rinnoverà radicalmente i servizi legati all’ accesso al centro storico, attraverso un pass tecnologicamente avanzato. Se n'è parlato ieri sera a “Parma Europa”, la trasmissione condotta da Pietro Adrasto Ferraguti in onda su 12 Tv Parma.

Il sondaggio

Durante la trasmissione è stato lanciato un sondaggio/questionario, promosso dal Comune di Parma, on-line sul sito www.gazzettadiparma.it, dieci domande rivolte ai parmigiani per aiutare l'Amministrazione ad adottare le scelte più opportune. Si potranno esprimere pareri su varie tematiche, per esempio su quanto incidano sulla qualità della vita le politiche dedicate alla mobilità, specie rispetto alla qualità dell'aria che respiriamo.