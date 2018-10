Blocca l'auto dell'arbitro e lo insulta: squalificato

Un mese di squalifica fino al prossimo 21 novembre per l’allenatore dimissionario della Langhiranese, Enore Paoletti, in quanto, come si legge nel comunicato emesso dal Crer «persona già sanzionata, e riconosciuto personalmente dall’arbitro, dopo il termine della gara bloccava con la propria autovettura la macchina della terna arbitrale ed apriva la portiera di quest’ultima. Inoltre, proferiva una frase irriguardosa e minacce nei confronti della terna arbitrale».