Forte vento sulla capitale: Parma "piange" anche a Roma

Sono oltre 100 gli interventi effettuati da stamattina dai vigili del fuoco di Roma per alberi e rami caduti o pericolanti, coperture divelte, intonaci, tegole, pali e cartelloni caduti. Si tratta dell’80% degli oltre 140 effettuati finora. Al momento l"impianto di soccorso dei pompieri romani è stato potenziato. Le zone coinvolte oltre al centro della città sono soprattutto zona sud est in particolare Tor Bella Monaca, la zona attorno alla città universitaria, dove sono caduti alberi su auto, Flaminia, Prenestina e Casilina. Forti raffiche di vento a Roma: gli ingressi al Parco del Colosseo, che comprendono quelli al Palatino, all’Anfiteatro Flavio e al Foro Romano, sono stati sospesi a metà mattinata fino a cessate esigenze. (Nella foto, alberi caduti in pieno centro: proprio in via Parma, non lontano dal Colosseo).