Il maltempo inizia a non dare tregua: da giovedì nuova ondata

Un giorno di respiro e poi ancora piogge. Tra mercoledì e giovedì sono attese infatti nuove precipitazioni: il maltempo si attenuerà solo nell’ultima parte della settimana. A dirlo sono i metereologi del Centro Epson Meteo, che prevedono però un nuovo aumento delle temperature da giovedì a causa dei venti di scirocco, con valori particolarmente miti nel weekend al centro-sud.

«Il vortice di bassa pressione responsabile della forte ondata di maltempo degli ultimi giorni si sta finalmente allontanando verso nord, favorendo così in gran parte d’Italia un sensibile miglioramento del tempo. In particolare - spiegano ancora i meteorologi - si indeboliranno gradualmente i venti meridionali e al contempo affluiranno sulla nostra Penisola anche masse d’aria più fresche». Mercoledì, quindi, è previsto l'avvicinamento da ovest di una «nuova attiva perturbazione che interesserà soprattutto le regioni nordoccidentali, destinata poi ad attraversare il Paese tra la notte successiva e la giornata di giovedì».

Mentre venerdì sarà una «giornata all’insegna della variabilità su molte regioni del Centro-Nord e sulle Isole», aggiungono gli esperti, il weekend vedrà una attenuazione del maltempo al Centro-Nord, con un miglioramento più evidente al Nord-Est e ancora instabilità sulle Isole maggiori con qualche pioggia isolata al Nord-Ovest», e «clima molto mite in tutta Italia, in particolare al Centro-Sud».