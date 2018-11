Ricatta 12enne adescata sui social, condannato 20enne romeno

Ha ricattato una ragazzina di 12 anni conosciuta sui social costringendola ad inviargli foto in cui era ritratta nuda minacciandola poi di diffondere i suoi dati personali se non gli avesse mandato foto più provocanti. Il giovane, un romeno di 20 anni residente ad Arezzo, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi e da ieri è finito in carcere, A notificare l’ordinanza di custodia cautelare i carabinieri aretini su disposizione della procura della Repubblica presso il tribunale dei Minorenni di Bologna.

Secondo quanto emerso nella ricostruzione dei fatti il ventenne, una volta ricevute le prime fotografie, aveva alzato il tiro pretendendo l’invio di altre foto minacciando, altrimenti, di pubblicare sul web quelle già ricevute.

La vicenda è iniziata nel 2015 ed è andata avanti per mesi finchè la ragazza non ha deciso di confidarsi con la madre che si è rivolta ai carabinieri.

Gli investigatori, attraverso l’esame di messaggi e foto all’interno delle memorie di dispositivi informatici, sono riusciti a individuare l’autore dei ricatti e a denunciarlo. Poi, arrestato, è stato condannato per tentata violenza sessuale aggravata e pornografia minorile aggravata. Attualmente è in carcere a Firenze.