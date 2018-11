Ieri al Tardini Parma e Frosinone hanno giocato una gara di grande prudenza in cui ha prevalso la paura di esporsi al contropiede avversario. Le speranze del Parma di fare tre punti si sono spente dopo un'ora di gioco quando Stulac si è fatto espellere per un'entrataccia su Chibsah. nel finale decisiva una parata di Sepe per suggellare il pareggio.