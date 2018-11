Il gol lampo di Kulluri

Il sogno di qualsiasi bomber non scelto tra i titolari è di entrare dalla panchina e decidere la partita: è quanto accaduto a Mezin Kulluri, calciatore classe 2000 di proprietà della Piccardo Traversetolo, in prestito al Montecchio, spedito in campo da mister Gussoni al minuto 85 e autore del gol vittoria al 91’ sulla Pontenurese.