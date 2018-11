Tir si ribalta (il video): stasera statale della Cisa chiusa dalle 22 alle 24 a Bettola

Sabato 3 novembre lungo la statale della Cisa un tir è uscito di strada ribaltandosi (Tir esce di strada: guarda il video). Il mezzo deve essere recuperato. Operazione che richiede la chiusura della strada dal km 101+600 al km 103+400 (nella zona di Bettola) a partire dalle ore 22 del 5 novembre fino alle ore 23,59 interesserà tutti gli utenti. In corrispondenza dell'area di cantiere il "limite massimo di velocità" pari a 30 km/h (attuato a decrescere per blocchi non superiori a 20 km/h) nonché il "divieto di sorpasso". Gli obblighi, i divieti e le segnalazioni necessarie per l'attuazione della presente ordinanza saranno notificati al pubblico con dei segnali stradali.