Incidente in serata in località "Il Moro", disagi al traffico

Incidente, in serata verso le 19,45 in località "il Moro", poco prima del ponte sull'Enza: coinvolte più auto (si parla di sette veicoli). La via Emilia è chiusa per permettere i soccorsi ai feriti (cinque persona che hanno riportato comunque ferite lievi). Sul posto ambulanze da Parma e Sant'Ilario, Vigili del fuoco e forze dell'ordine.