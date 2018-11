L'Ulivi in Svezia, il Marconi in Australia e la storia di Willy, ex studente del Giordani

Come ogni mercoledì in edicola con la Gazzetta c'è l'inserto dedicato alla scuola. In primo piano la storia di Willy che grazie al Giordani da studente svogliato è diventato scrittore. E ancora, il liceo Ulivi in Svezia, il Marconi in Australia, il progetto Erasmus all'istituto comprensivo Montebello, il festival della cultura tecnica al Gadda di Langhirano, i ragazzi del Bodoni al lavoro per Impresa in Azione, gli incontri sulla poesia organizzati dal Comune e il premio Malerba al Romagnosi. E se volete pubblicare articoli e foto scrivete a mvaroli@gazzettadiparma.net