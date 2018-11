Ghiaia, via Mazzini, via Carducci e borgo Angelo Mazza: ecco le commesse

Terza puntata delle commesse di Parma. Parmagiornoenotte, in edicola al giovedì con la Gazzetta, ha intervistato le commesse della Ghiaia, di via Mazzini, di via Carducci e di borgo Angelo Mazza. Tanti gli appuntamenti in agenda, con il grande concerto a Ronco Campo Canneto. E poi aperitivi, cene curiose e tanta disco. La coppia della settimana è quella di Jessie Diamond e Federico; il personaggio e Audrey, la fotografa che dal Belgio è venuta a vivere a Borgotaro; il concerto della vita è quello di Simona Arioli. Non mancano le rubriche con Platinette, moda e musica (il primo disco di Luca Moretti da solista) e generazione bit. Tre pagine con le foto delle feste di Halloween. E se volete pubblicare le immagini delle vostre serate, scrivete a mvaroli@gazzettadiparma.net