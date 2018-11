Giovane donna trovata decapitata

Una donna sui 35 anni è stata trovata decapitata in via Maritano, nel quartiere di Begato, a Genova. Secondo i rilievi dei carabinieri si potrebbe trattare di un caso di suicidio ma le indagini non escludono altre ipotesi. La donna precipitando dalla finestra del suo appartamento nell’impatto con la ringhiera sarebbe rimasta decapitata: la testa, mozzata, è finita in strada.