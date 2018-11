In Prima categoria il Tonnotto San Secondo (secondo a tre lunghezze dalla capolista Vigolo Marchese nel girone A di Prima) per la terza volta di fila ha vinto o raddrizzato una partita allo scadere. Merito del decimo gol in campionato, il sedicesimo stagionale, di Simone Pompini, che al 92’ è riuscito ad interrompere l’imbattibilità del Soragna.