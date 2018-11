Ricerca, formazione e impresa: maxi-progetto con il food al centro

È un vero e proprio patto territoriale sul food, su alimenti e nutrizione come asset strategico non solo per l’Ateneo ma per l’intero territorio, quello che è stato sancito nell’Aula Magna dell’Università di Parma. Il convegno “La ricerca e la didattica in alimenti e nutrizione: l’investimento dell’Università di Parma” ha ribadito il ruolo cruciale del food come motore di sviluppo e fulcro di una strategia di sistema. Su Gazzetta Università di martedì 13 novembre tutti gli approfondimenti del maxi-progetto articolato sul doppio binario di Food Project e Scuola di studi superiori in alimenti e nutrizione.

Tra le altre notizie, il report del dialogo intorno al libro di don Umberto Cocconi e il resoconto della presentazione del libro «Contro le mostre» di Vincenzo Trione e Tomaso Montanari.