Quei giovani smarriti nel mondo costruito da noi

«La mia ragazza segue la moda, io seguo i soldi e la droga» (Dark Polo Gang). «Stanza 26, io fatto in hotel, come Kurt Cobain, fumo Marlboro red, lei si sfila i jeans, poi li sfila a me, lancio i soldi in aria,anche oggi sono il re (…) scelgo una tipa, nessuna dice di no, me la portano in camera con una vodka» (Sfera Ebbasta). «Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra, il cesso è qui a sinistra, il bagno in fondo a destra» (Ghali). Sono alcuni testi e autori del genere Trap, idoli dei giovanissimi e pressoché sconosciuti agli adulti, a noi genitori, zii e nonni, passati anche noi chi più chi meno, protagonisti o semplici testimoni, tra le stagioni della ribellione, della “contestazione del sistema”, del diffondersi delle canne, degli amici e coetanei distrutti dall’eroina, della carica eversiva dei Rolling Stone o di Vasco Rossi, dell’ecstasy e dei funghi allucinogeni, fino alla perdurante era della cocaina diffusa anche tra la classe dirigente: tutti in cerca di aiutini alla creatività, alla prestazione, alla fuga dalla realtà. Quindi - questa la critica di molti a chi sostiene che sia rischioso a tredici anni fruire di queste “canzoni” dei trapper - perché gridare al pericolo, allo scandalo e accusare i genitori di resa incondizionata alla rinuncia di restrizioni, controlli e divieti? Lo scontro generazionale è ineliminabile. La carica ribellistica giovanile esplosa negli anni Sessanta era un tentativo sovvertitore della società. La rivendicazione dei diritti da rendere accessibili a tutti, scuola, lavoro, assistenzialismo, sesso libero. Obiettivi di miglioramento sociale e benessere in parte ottenuti. Poi gli anni bui del terrorismo, gli attentati stragisti. La follia degli anni Ottanta, la “Milano da bere” per capirci, precipitata nella decapitazione di un’intera classe politica con l’operazione “Mani pulite”.

La disillusione, il rancore, le spinte secessioniste. Il secondo Millennio che doveva essere una manna quotidiana e invece si inaugura con l’euro che dimezza il potere d’acquisto della lira. Il terrorismo internazionale, la crisi, i migranti. Fermiamoci qui: ma andiamo con la memoria a rivivere i pochi entusiasmi e i tanti problemi irrisolti di una crisi ormai decennale. E il disincanto, la delusione, il progressivo rinchiudersi in se stessi, il crollo della fiducia nel futuro. E la nascita del mondo parallelo, virtuale ma vero, della frequentazione online, i social, il telefonino compagno di vita quotidiana. Un’affollata e loquace vita in sostanziale desertica solitudine, l’aumento del consumo di droghe, la famiglia che diventa luogo di frettolosi sguardi e monosillabi, ciascuno con il suo smartphone, questo sicario di colloqui e confidenze. E respirando questo accumulo di crisi, di sfiducia, di chiusura in se stessi, di imperante individualismo, sordo a tutto fuorché al successo immediato per raggiungere il quale tutto è lecito, l’importante essendo vivere sia pure un solo attimo vincente a qualsiasi prezzo; e respirando un “nihilismo” che ha fatto strame di tutti i valori fuorché quello dell’autoaffermazione costi quel che costi, i nostri ragazzi e noi siamo diventati estranei, sostanzialmente coetanei. Non è colpa loro se vogliono andare all’una di notte (!) a sentire un ragazzo che canta l’apoteosi del denaro, della droga, dell’alcol, del sesso prevaricatore di ragazze ubriache e disprezzabili. E’ il mondo che abbiamo costruito noi: lui lo glorifica con ritmate e stordenti nenie. E ci vanno tutti, tutti gli amici e le amiche, tutti vanno pazzi e pazze per questo ragazzo che grazie a Youtube in due anni è diventato milionario e si è fatto tatuare il logo dell’euro e del dollaro sulla tempia. Nostra figlia undicenne ci supplica: perché tutte le altre sì e io no? Ma sì, che male c’è? Anzi l’accompagniamo noi, è anche l’occasione per mettere in carica il telefonino e collegare il suo con il “vivavoce”. Dirle di no? Come si fa? Poi chi la sente, domani, quando chiameranno tutti per avvilirla con il crudele «non sai cosa ti sei persa!». E infine: non è con i “no” che si governano i figli, anche lei ha i suoi diritti, e accontentandola magari la aiutiamo a essere più serena. (Povera giovane madre che l’ha salvata a prezzo della vita. E povera bambina. Ma questa è un’altra storia scritta da un destino troppo crudele).



