Rischiò di morire sul campo, ora è presidente

Una maglia come una seconda pelle. Anzi per una seconda vita. Quella da presidente della società dove è cresciuto, sul cui campo ha rischiato di morire e poi ha ritrovato quotidianità, entusiasmo e felicità. Paolo Fratta è il nuovo numero uno della Virtus Parma, società storica del nostro territorio che ha rappresentato per 30 anni (20 da calciatore e 10 da dirigente). Succede a Marco Salsi, altro simbolo di questa realtà.