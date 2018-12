Sicurezza, occorre un gioco di squadra

Qualcuno mi ha scritto chiedendomi come mai, dopo aver espresso perplessità per la “retrocessione” di Parma decretata dal Sole 24 Ore, e dopo aver detto che a Parma si sta bene, ho sollevato con forza il problema della sicurezza in città, commentando l’incredibile rapina di qualche giorno fa nella zona di viale Campanini. Ma tra i due articoli - mi pare evidente - non c’è alcuna contraddizione.

Resto infatti convinto che la discesa di Parma nella classifica del Sole sia incomprensibile, perché la città è oggettivamente migliorata, e non peggiorata, negli ultimi tre anni. Ciò non toglie che la questione della sicurezza sia di drammatica urgenza. Certo, il problema riguarda tutta Italia (e anche per questo contesto la classifica del Sole), ma ciò non ci autorizza a chiudere gli occhi di fronte alla paura che ormai molti parmigiani provano perfino nello stare in casa propria. Sollevando il problema, non ho voluto certo puntare il dito contro le forze di polizia, che fanno quello che possono. Ho voluto, al contrario, richiamare l’attenzione di tutti, perché tutti, ma proprio tutti i cittadini debbono dare il proprio contributo. Occorre più vigilanza, ma anche più educazione sul consumo di droga, anche più integrazione (vera) nei confronti degli stranieri, più presidio del territorio, più vita in città. Entreremo nei dettagli. Ma, di certo, si potrà vincere solo giocando in squadra.



michele.brambilla@gazzettadiparma.it