Non perde di fascino e spiritualità la tradizionale messa di mezzanotte in Cattedrale. Tanti parmigiani la notte della Vigilia hanno affollato la Chiesa Madre della diocesi per partecipare alla solenne funzione presieduta dal vescovo Enrico Solmi. "L'augurio del Natale - ha affermato monsignor Solmi nell'omelia - è quello di essere luce per gli altri. Questo Natale sia un momento di pace e serenità che si irradia dai nostri cuori verso tutta la nostra comunità".