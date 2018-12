17enne rom fermato con due minorenni dopo un furto: la folla minaccia i poliziotti

Una cinquantina di residenti in un campo nomadi si sono avvicinati minacciosamente a una pattuglia di della polizia impegnata nel controllo di un diciassettenne, e uno degli agenti, per allontanare la folla, ha sparato un colpo di pistola in aria. E’ successo a Torino nella zona di strada dell’Aeroporto.

Il giovane era a bordo di un’auto, insieme a due ragazze (di 17 e 11 anni), che era stata notata in zona Madonna di Campagna procedere a fari spenti e a velocità sostenuta: non solo non si era fermata all’alt ma, una volta raggiunta al termine di un concitato inseguimento, aveva tentato di speronare la volante. Il diciassettenne, abitante nel campo nomadi, ha chiesto aiuto, e gli altri si sono avvicinati alla pattuglia chiedendo di lasciarlo andare. Dopo lo sparo sono arretrati.

Gli agenti hanno poi verificato che il giovane aveva appena effettuato un furto all’interno di un cantiere nell’area di parcheggio di corso Grosseto. All’interno dell’auto è stato trovato, come refurtiva, numeroso materiale in legno. E' scattata così una denuncia per resistenza e furto aggravato.

Sap: gravità inaudita

Quanto accaduto a Torino in zona strada dell’Aeroporto, dove ha sede il campo rom, è di una gravità inaudita. Non è la prima volta che la folla accerchia una pattuglia per ribellarsi ai controlli. Queste gravi condotte sono alimentate dal senso di impunità che caratterizza queste persone, soprattutto i minori». E’ il commento di Stefano Paoloni, segretario generale del Sap.

«Il campo nomadi in questione - osserva - è noto per azioni del genere. Il collega è stato costretto ad esplodere dei colpi in aria per evitare che la situazione degenerasse con conseguenze peggiori. Il gesto lascia immaginare quanto fosse pericolosa la situazione venutasi a creare e che, se non fosse stata placata grazie alla indescrivibile professionalità dei colleghi, avrebbe potuto registrare un epilogo ben più grave».

Siap: grave campanello allarme

«E' l’ennesimo grave campanello di allarme che non deve essere ignorato». Così il segretario generale provinciale del Siap, Pietro Di Lorenzo, commenta quanto avvenuto nei pressi del campo nomadi di strada dell’Aeroporto a Torino. «La fuga dei ragazzini - osserva - poteva finire in tragedia e stupirsi che un agente abbia dovuto sparare in aria per difendere la pattuglia dall’assalto delle decine di rom intervenute sarebbe ipocrita e ingiustificato».

«Da anni - continua Di Lorenzo - denunciamo la necessità di ristabilire le condizioni di sicurezza nella zona, sia per gli occupanti sia per il quartiere. Siamo lieti che anche questa volta sia andata bene grazie all’indiscutibile professionalità e sangue freddo degli agenti. Li ringraziamo per aver dato la migliore risposta, anche la sera di Natale, agli strumentali attacchi di questi giorni contro l’operato di chi, mentre tutti festeggiano, vigila e garantisce la sicurezza dei cittadini».

Siulp: servono pene esemplari

«Non accennano a diminuire i casi in cui, per fermare o anche solo controllare alcune persone, le forze dell’ordine devono affrontare e contrastare i rischi di aggressione di altri soggetti che vorrebbero sottrarre i prevenuti dai controlli di polizia». Così il segretario generale del Siulp Torino, Eugenio Bravo, commenta quanto avvenuto nei pressi del campo nomadi di strada dell’Aeroporto.

«Continuiamo a ripetere - aggiunge - che servono pene esemplari e rieducative: diversamente questi comportamenti aggressivi non si attenueranno e non verranno ridimensionati. Il caso in questione ha costretto un agente a sparare un colpo in aria per evitare che, dopo essere stati circondati, lui e colleghi venissero anche aggrediti e perdessero il controllo del fermati. Solo la grande professionalità dei poliziotti ha impedito che la situazione degenerasse».

«Per il Siulp - conclude Bravo - il decreto sicurezza deve essere considerato l’inizio di un percorso che deve necessariamente portare a pene rieducative».