Buche, rifiuti e l'autonomia del Nord: Roma assediata

E’ un Natale avvilente per tutta l’Italia, il ripugnante spettacolo di Roma sommersa dai rifiuti. La meravigliosa “Caput mundi” diventata la capitale della “grande monnezza”, che, scrive il New York Times, «rischia di diventare una discarica», è percorsa da migliaia di sbalorditi turisti che se ne torneranno a casa con rullini e smartphone zeppi di selfie e panoramiche di cassonetti strabordanti sacchi e borsine di plastica gonfi di spazzatura, ispezionati da felici e satolle pantegane, “li sorci”, in tranquilla cernita tra i fetenti cumuli. Non è una novità, questa periodica maleolente catastrofe che affligge l’olfatto e soprattutto mette a rischio la salute dei cittadini: ma adesso, sommata alle 55mila buche che gruvierano le strade capitoline provocando incidenti e ingorghi, la situazione è di vera e propria emergenza sul fronte dell’inquinamento e della sanità pubblica.

Gli abitanti dell’Urbe sono fuori dalla grazia di Dio e tempestano di lamentele e richieste di intervento il centralino “060606” e, “online”, l’Urc, acronimo dal suono d’imprecazione che significa Ufficio relazioni con il cittadino. Dall’inizio dell’anno 1 milione e 700mila romani, in pratica uno su due, a un ritmo di 4mila 500 al giorno, hanno segnalato situazioni critiche, incidenti e malori, rischi e pericoli di questo cafarnao in cui è stata ridotta dalle varie amministrazioni succedutesi (e dai suoi abitanti!) la città più bella o quantomeno visitata del mondo. E in queste ore, sull’onda di una proposta dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, si pensa addirittura di far intervenire l’esercito: marcia verso “er Colosseo” l’Armata Tappabuche? Il tutto, ovviamente a prezzo di esborsi milionari di denaro pubblico, mentre nel Nord del Paese va rafforzandosi la tambureggiante richiesta di autonomia da parte delle regioni produttive. Siglato un primo accordo, ora in gennaio si dovrebbero definire quali materie attribuire alla competenza delle regioni per arrivare poi il 15 febbraio a un incontro del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con i presidenti-governatori di Lombardia (Fontana), Veneto (Zaia) ed Emilia Romagna (Bonaccini), per avviare concretamente la riforma che sarebbe di portata epocale: si pensi che Lombardia (10 milioni di abitanti) e Veneto (5 milioni) chiedono la gestione diretta delle risorse per ben 23 materie; 15 quelle indicate dall’Emilia-Romagna (4,5 milioni) ma di grande valenza strategica, ricerca e innovazione, istruzione e politiche per il lavoro.

Regioni le più ricche del Paese con un Pil ben superiore alla media europea. E altre cinque regioni sono pronte a iniziare le trattative con Roma per gestire direttamente i settori economico-sociali più importanti: Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche. Nell’insieme il Centro-Nord, le terre trainanti lo sviluppo del Paese con 40 milioni di italiani (comprese Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, già a statuto speciale) che chiede di poter gestire direttamente la propria ricchezza e le linee fondamentali per le scelte del futuro. Un problema affascinante e assai spinoso: non pochi amministratori e politici hanno già parlato di “rischio Catalogna”, di sotterranei e per ora taciuti intenti secessionisti. Un punto decisivo sarà quello del confronto tra le due forze di governo, il “meridionalista” M5S a vocazione assistenzialista e la “nordista” Lega-Salvini promettente flat-tax, sostegno alle piccole e medie imprese. Vedremo nei prossimi giorni le mosse di un governo sostenuto da due forze spesso in contraddizione. Certo è che lo spettacolo di Roma prigioniera delle buche e sommersa dalla “grande monnezza” autorizzerebbe la più sfrenata corsa all’autonomia.