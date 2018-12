«Il rischio zero non esiste. C’è l’imprevedibile: oggi sono le azioni dei lupi solitari». Il comandante Alfa, 40 anni nel Gruppo di Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri in missioni ad alto rischio contro il terrorismo, per la liberazione di ostaggi e la cattura dei più pericolosi criminali in Italia, Iraq, Afghanistan Bosnia, è arrivato a Noceto circondato dalla più assoluta segretezza, per un corso di formazione sulla sicurezza e l’antiterrorismo organizzato dall’associazione Rescue Dogs.