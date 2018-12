Privo dell'acciaccato Inglese, nell'ultima gara dell'anno il Parma si è ben comportato per un'ora contro la Roma, ma dopo aver incassato un gol su calcio d'angolo, (incornata di Cristante) ne ha subito un altro da Under prima di poter reagire. Lo 0-2 finale non toglie serenità ai crociati che, alla fine dell'andata, sono 12 punti sopra la zona retrocessione.