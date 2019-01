Ma non si può disobbedire a una legge

Basterebbe questa per classificare il 2019 come l’anno del «mai visto prima». Parliamo delle uscite estemporanee dei sindaci di Palermo Leoluca Orlando e di Napoli Luigi De Magistris – stranoti per il loro senso dello Stato –, e di quelli di Firenze, Fabio Nardella, e di Reggio Calabria, il giovane Giuseppe Falcomatà, questi ultimi due colpiti dall’obsoleta sindrome del «mai un nemico a sinistra». Questi quattro sindaci insorgono contro la legge denominata «decreto sicurezza» e ordinano ai loro uffici di non applicarla conferendo la residenza a non cittadini esclusi dalla legge da questo beneficio.

Prima che politica, la questione è legale. E riguarda l’esistenza dello Stato di diritto (uno Stato che va difeso dagli sconsiderati che lo utilizzano malamente o lo delegittimano). I cittadini – e soprattutto i sindaci che sono «ufficiali di governo» – non possono disapplicare una legge dello Stato, adottata nelle forme previste dalla Costituzione. La disapplicazione può derivare soltanto da una sentenza della Corte Costituzionale che dichiari una certa norma, appunto, incostituzionale, annullandone i punti contestati. Perciò, l’eventuale ordine di Orlando, De Magistris, Nardella e Falcomatà sarebbe illegale e i loro dipendenti comunali avrebbero il dovere di non attuarlo: «tertium non datur» (l’alternativa è secca: obbedire o disobbedire alla legge).

Quanto agli aspetti politici, essi vanno trattati - appunto - politicamente.

Nessuno, tra i quattro moschettieri, ha rammentato che c’è stato un vaglio del presidente della Repubblica, il quale, firmando il testo, ha formulato un apprezzamento implicito di non palese illegittimità costituzionale. E che il richiamo a norme internazionali e dell’Onu non è pertinente, quando esse non facciano parte del corpo giuridico dello Stato italiano o ne siano state espulse. I principi generali stabiliti dalla Costituzione non sono direttamente applicabili: debbono essere attuati nell’ambito e nei limiti di una legge che li renda concreti.

E che, quindi e in maniera indiretta, la decisione dei sindaci è un atto di accusa nei confronti di quel presidente che il 1° gennaio veniva da loro stessi considerato il rappresentante più autorevole dello Stato. E un inatteso supporto alle posizioni del ministero dell’interno il quale, almeno per Palermo e Napoli, potrà invocare, come ha invocato, la pessima, tragica situazione sociale e il risentimento dei ceti popolari nei confronti degli immigrati.

La verità, in definitiva, è sgradevole per chi non ha una solida e collaudata bussola istituzionale: le regole sono regole sia che piacciano sia che dispiacciano. Se qualcuno non le ritiene legittime, si può rivolgere all’autorità giudiziaria che potrà sollevare questione di costituzionalità. Non c’è altra strada legittima e legale.



www.cacopardo.it