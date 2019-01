Martina Catuzzi tra calcio, pattini e tv

Può essere considerata figlia d'arte anche non fa l'allenatrice: perchè Martina Catuzzi, 31enne figlia dell'indimenticato tecnico delle giovanili del Parma Enrico (che guidò anche il Foggia in serie A) ha il calcio nel dna. Tifosissima del Parma, attrice e conduttrice (è protagonista di «B come sabato» su RaiDue), lunedì sera sarà al «Bastian Contrario» per presentare il suo spettacolo di comicità sui pattini »Glitter». Leggi l'intervista