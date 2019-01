Oltrepò Pavese Metodo Classico. Rosé Cruasé, il top di Rebollini

Occorreva sancire in qualche modo con un nome uno status connotativo del Pinot nero spumante in Oltrepò, zona elettiva storicamente per questo vitigno ora tanto in voga.

La data di nascita riporta l’anno 2007, riconosciuta poi nel 2010, ideata all’interno del Consorzio e ratificata, visto i gratificanti risultati, stigmatizzati con un regolamento per l’utilizzo del marchio collettivo Cruasé, creato per identificare le bollicine metodo classico rosé prodotte con Pinot nero osservando scrupolosamente il disciplinare della Docg Oltrepò Pavese Metodo Classico.

Dopo otto anni le aziende che possono fregiarsi del marchio sono arrivate a oltre una cinquantina seguendo scupolosamente e inderogabilmente il dictat del Disciplinare: uve raccolte manualmente in cassetta con massa rosata, sull’etichetta in evidenza la scritta «Pinot nero», mentre la «Riserva» sosta 36 mesi sui lieviti.

Esponente di spicco di questa terra con i suoi 35 ettari vitati è Gabriele Rebollini la cui storia vitivinicola, piuttosto giovane, risale alla fine degli anni Sessanta allorché inizia a cimentarsi con l’ausilio di esperti con la coltivazione e produzione di Pinot nero, pur non dimenticando altri vitigni, tra cui un Riesling davvero intrigante per via di un accurato bilanciamento tra dolcezze fruttate e acidità.

Seguendo pedissequamente il disciplinare del Consorzio si cimenta nella produzione di spumante rosé con risultati confortanti.

Il top della sua gamma è il Docg Oltrepò Pavese Spumante Metodo Classico Rosé Cruasé prodotto su suolo argilloso calcareo e sabbioso limoso, solo in annate con andamento climatico ideale per ottenere un buon risultato nel bicchiere. Il colore è rosa delicato con riflessi antichi, il perlage fine e persistente innesca profumi floreali di rosa leggermente appassita, piccoli frutti rossi confetturati ammorbiditi lievemente da tracce delicate candite che precedono un sorso che si snoda tra fragranze aranciate e acidità vivida.