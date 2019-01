Domani torna l'inserto del weekend con la Gazzetta di Parma in edicola con tutti gli appuntamenti del fine settimana a Parma e in provincia. Come al solito vi diamo un'anticipazione di 5 eventi.

Festa del gelato artigianale a Santa Maria del Taro (sabato sera)

Feste di Sant'Antonio a Borgotaro e in Valceno (domenica)

Sci a Schia sul campo scuola con la neve artificiale (venerdì, sabato e domenica)

Parma: "Urla dal silenzio" (venerdì, sabato e domenica)

I tesori da scoprire nei castelli del Ducato (sabato e domenica)