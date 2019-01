Il Parma riparte col botto

Il 2019 del Parma inizia come meglio non si poteva: a Udine arriva la quinta vittoria in trasferta e la classifica dice 28 punti dopo 20 giornate. All'11' Gervinho si procura un rigore (il primo della stagione, pescato dal Var) e Inglese lo trasforma. Nella ripresa arriva il pari dell'ex Okaka in mischia, ma Gervingo, con uno spettacolare contropiede in campo aperto, segna il gol della vittoria. Leggi commento e pagelle.