Moldavo, senzatetto, fu trovato senza vita nel gennaio 2015 su un marciapiede di via Micheli. Per la morte di Gheorghe Cimirinschi, pestato con calci e pugni e abbandonato, era già stato condannato a 7 anni per omicidio preterintenzionale un suo amico bielorusso. Ieri, invece, il presunto complice è stato assolto. Leggi i dettagli